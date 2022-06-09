Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. idaresindeki 55 ADP 862 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma direği ile ağaca çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan B. ile Sefacan M. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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