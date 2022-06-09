Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler

Samsun'da otomobil takla attı: 2 yaralı Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Samsun'da yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. idaresindeki 55 ADP 862 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir aydınlatma direği ile ağaca çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan B. ile Sefacan M. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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