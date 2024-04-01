Samsun'da otobüs terminalinde çıkan kavgada bıçaklanan çocuk yaralandı

Samsun'da otobüs terminalindeki bir yazıhanede otobüsle köpek gönderme ücreti nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali içinde bulunan bir otobüs firması yazıhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sattığı köpek yavrusunu dayısı İ.Ç. ile birlikte yolcu otobüsü ile Tokat'a göndermek isteyen 17 yaşındaki A.Y., yolcu otobüsü firmasına köpeği teslim edip 350 lira da ücret ödedi. Otobüs firması çalışanları, köğeği satın alan Tokat'taki kadını telefonla arayarak, köpeği götürdüklerinde 650 lira daha ücret istedi. Köpeği satın alan kadın, durumu telefonla A.Y.'ye haber verdi. Otogara giden A.Y. ve dayısı ile firma çalışanları arasında kavga çıktı. Otobüs firması çalışanı A.B.(52), A.Y.'yi kasığından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.B. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında darp sonucu yaralanan otobüs firması çalışanı U.D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN