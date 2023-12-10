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Samsun'da Kaçak Tütün Mamulleri Ele Geçirildi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polisin yaptığı takip ve çalışmada bir araç içinde ve ikamette kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Yapılan aramada, 160 kilo açık kıyılmış tütün, 16 bin 900 adet dolu makaron, 3 bin 200 adet boş makaron, 1 adet otomatik sarma makinesi, 1 adet kompresör ve 115 adet elle sarma makinası bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin yaptığı takip ve çalışmada bir araç içinde ve ikamette kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda bir araç ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, 160 kilo açık kıyılmış tütün, 16 bin 900 adet dolu makaron, 3 bin 200 adet boş makaron, 1 adet otomatik sarma makinesi, 1 adet kompresör ve 115 adet elle sarma makinası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü Hisarcık Samsun Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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