Samsun'da Hırsızlık İhbarı Suç Uydurma Olarak Belgelendi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, G.K. isimli bir kişi evinde yaşadığı hırsızlık olayını polise ihbar etti. Ancak yapılan incelemelerde, hırsızlık olayının kurgulandığı ortaya çıktı ve G.K. hakkında 'suç uydurma' suçundan işlem başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde 500 bin lira ziynet eşyasıyla borçlarını ödeyip, evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla polise ihbarda bulunan G.K. (36) hakkında 'Suç uydurma' suçundan işlem başlatıldı.

Çarşamba ilçesinde yaşayan G.K., evinin dış kapı anahtarının hasarlı olduğunu, eve giremediğini ve hırsızlıktan şüphelendiğini belirterek polis ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir tarafından kapısı açılan evde inceleme yaptı. Bu sırada G.K., yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasının yerinde olmadığını belirtti. Polis ekipleri, kapı göbeğindeki hasarın niteliği ile evdeki dağınıklığın bilinçli olarak yapıldığı kanaatine vardı. İfadesi alınan G.K. sorgusunda, mutfak eşyalarını ve yatak odasını kendisinin dağıttığını, kapının anahtar göbeğini kendisinin zorladığını, ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini ve bu nedenle hırsızlık suçunu uydurduğunu söyledi. G.K. hakkında savcı talimatıyla 'Suç uydurma' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
