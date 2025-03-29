Samsun'da Hırsızlık: 5 Bin Liralık Çiçek Çalındı

Çiçekçiden 5 bin lira değerindeki çiçeği böyle çaldı

SAMSUN - Samsun'da çiçekçiden 5 bin liralık çiçek çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Serkan Bankoğlu'na ait çiçekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi çiçekçi dükkanına gelip biri dışarda gözcülük yaptı, diğeri ise rafta bulunan 5 bin lira değerindeki 2 adet yapay gül buketini çaldı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İşyerine gelince 2 adet yapay gül buketinin yerinde olmadığını gören Serkan Bankoğlu, güvenlik kamerası kaydını incelediğinde hırsızlık olayını gördü ve polise şikayette bulundu. Serkan Bankoğlu, "İsteseydi verirdim. Gece 2 kişi çalıp gitmiş. Şikayetçiyim, bulunmalarını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.