Samsun'da FETÖ Operasyonu: 23 Gözaltı

Samsun'da FETÖ Operasyonu: 23 Gözaltı
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Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlisinin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Maydanoz Döner işletmesi ve ortakları üzerine yoğunlaşarak, FETÖ ile bağlantılı para hareketleri tespit edildi.

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da, Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonunda, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi"nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren Maydanoz Döner isimli işletmenin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilmesi üzerine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip ve çalışma başlatıldı. Samsun'da faaliyet gösteren Maydanoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik 7 ay süren planlı "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Örgütün Finansmanı" soruşturmasında, Masak raporuyla, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri tespit edilen, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı, emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile İstanbul ve Ankara'da bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karttan oluşan çok sayıda dijital metaryallere incelenmek üzere el konuldu. Ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 TL ve 250 ABD doları para ile suçla ilgili kayıtların bulunduğu tespit edilen 4 adet ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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