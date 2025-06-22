Samsun'da Evlilik Vaadiyle 444 Bin TL'lik Dolandırıcılık

Samsun'da Evlilik Vaadiyle 444 Bin TL'lik Dolandırıcılık
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Samsun'da bir kişi evlilik vaadiyle kuyumcudan 444 bin lira değerinde altın aldırıldı. İki Azeri uyruklu kadın, kıyafet değiştirerek dolandırılmaktan kaçarken biri gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Samsun'da bir kişi evlilik vaadiyle kuyumcudan 444 bin liralık altın aldırılarak dolandırılırken, kadınların gittikleri tuvaletlerde kıyafet değiştirip kaçtıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, evlenmek isteyen B.Ş. (48) adlı şahsa 2 ay önce telefonla ulaşan Azeri uyruklu bir kadın, bir arkadaşının kendisiyle evlebebileceğini söyleyip buluşma teklifinde bulundu. 20 Haziran 2025 tarihinde saat 13.50 sıralarında Samsun Otogarı'nda gerçekleşen buluşmaya T.I. (28) ve K.S. (28) adlı Azeri uyruklu 2 kadın eşlik etti. 2 kadın B.Ş. ile birlikte bir AVM'ye gidip buradaki kuyumcudan 444 bin TL değerinde altın aldılar. Altınları evlenecek olan T.I. teslim aldı. B.Ş. ve T.I., K.S. adlı kadını otogara bırakıp AVM'ye geri döndüler. T.I. kendisiyle evlenmek isteyen B.Ş.'den kurtulup 444 bin liralık altınlarla kaçmak için tuvalete girdi ve ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan B.Ş. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası incelemelerinde, T.I.'nın tuvaletten şapka ve gözlük takıp, erkek kıyafetleriyle çıktığını ve dolmuşa binip kaçtığını tespit etti. Polis, otogar güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde ise diğer şüpheli kadın K.S.'nin de terminal tuvaletinde kıyafet değiştirip başını açtığını, ardından ticari taksiyle İlkadım ilçesinde bir adrese gittiğini belirledi. Dolandırıcılık Büro ekipleri, olayla ilgili Azeri uyruklu K.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.I.'nın ise yakalanmasına çalışılıyor. Polisteki sorgılanması tamamlanan K.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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