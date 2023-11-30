Samsun'da evde bıçak ve muşta ele geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evde yapılan baskında 30 adet sustalı bıçak ve 5 adet muşta bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen polis, 30 sustalı bıçak ve 5 muşta ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 6136 SKM suç unsurlarının satışının yapıldığı bilgisini alan Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Ş.'nin ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 30 adet sustalı bıçak ve 5 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili R.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - SAMSUN