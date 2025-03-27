Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Skandal Türkiye sloganlarına Bakanlık kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'da bir can kaybı daha! Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

Samsun'da Define Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı

Samsun'da Define Operasyonu: 11 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen define operasyonunda 11 kişi yakalandı. Tekkeköy ilçesinde yapılan araştırmalar sonucu kaçak kazı yapan şahıslar tespit edilerek, 4 ilçede toplam 11 adrese baskın yapıldı. Ele geçirilen tarihi eşyalar ve kazı malzemeleriyle ilgili adli işlem başlatıldı.

Samsun'da jandarma tarafından 4 ilçede düzenlenen define operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yapılan araştırma sonucu kaçak kazı yapan şahıslar tespit edildi. Olayla ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların ikamet ettiği Terme, Tekkeköy, İlkadım ve Kavak ilçelerinde 11 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda tarihi değeri olan eşyalar ile çok sayıda kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title