Samsun'da 3.7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün sevkiyatını önlemek için yapılan operasyonda bir araçta 3 milyon 780 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Olay sonucunda yaklaşık 1 milyon 250 bin TL vergi kaybı engellendi.

Samsun'da polis tarafından yapılan takip sonucu bir araçta 3 milyon 780 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamulleri sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ankara yolu üzerindeki şehir girişinde bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 3 milyon 780 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla birlikte yaklaşık 1 milyon 250 bin TL vergi kaybının önüne geçildiği öğrenildi.

Şüpheli H.G. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - SAMSUN

