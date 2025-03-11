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Samsun'da 250 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 250 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir araç içinde 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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