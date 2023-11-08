Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayında, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerindeki jeneratör ve elektronik aletler çalındı. Polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi çalıntı mallarla birlikte yakaladı.

Samsun'da 1 Milyon Liralık Jeneratör ve Elektronik Alet Hırsızlığı Olayında 5 Kişi Yakalandı

Samsun'da yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerinde olan jeneratör ve muhtelif elektronik alet hırsızlığı olayına karışan 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine giren hırsızlar yaklaşık 1 milyon 100 bin lira değerinde olan jeneratör ve muhtelif elektronik alet çaldı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi çalıntı mallarla yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN