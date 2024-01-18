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Salihli'de Define Avcılarına Operasyon: Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te define avcıları tarafından yapılan kazılarda bulunan çok sayıda tarihi esere el konuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda birçok tarihi eser ve define avcılığı ekipmanı ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te define avcıları tarafından yapılan kazılarda bulunan çok sayıda tarihi esere el konuldu.

Alınan bilgiye göre Sart Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, savcılığın arama ve el koyma kararı kapsamında şüpheli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında arama yaptı. F.A, (50) M.A (48) ve Ü.Y.'nin (33) ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet kazma, 1 adet kürek, 10 adet Roma döneminden kalma sikke, 11 adet Lidya Döneminden kalma sikke, 9 adet Roma döneminden kalma olduğu değerlendirilen tarihi eser obje, 1 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen Parmak Heykel Parçası, 1 adet dedektör, 2 adet kaçak kazıda kullanılan bakır tel ile 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yüzük ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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