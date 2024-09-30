Sakaryaspor'un Eski Başkanı Gökhan İn, Tokat Atan Kişiden Şikayetçi Oldu

Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn, adliyeye giderek kendisine tokat atan kişiden ve o anları kayda alan şahıstan şikayetçi oldu.

Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. tarafından darpedildiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde tokat atan C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ. yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri sonrasında 2 şahıs 'yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gökhan İn, Sakarya Adliyesine giderek kendisine tokat atan C.Ş. ve o anları kayda alan S.İ.'den şikayetçi oldu. - SAKARYA