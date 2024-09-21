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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e Darp Olayında Gözaltı

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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'i darbeden kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusunun adliyeye sevk edildiği olayla ilgili görüntüler sosyal medyada yayımlandı. C.Ş., 'yağma', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanını darbeden şahıs adliyeye sevk edildi

Darp anı kameralara yansıdı

SAKARYA - Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'i darbeden kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. adliyeye sevk edildi. Darp anı ise kameralara yansıdı.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından C.Ş. hakkında 'yağma' suçundan gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde dün gece saat 01.30 sıralarında C.Ş. isimli şahıs İstanbul Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alındı. 'Yaralama' ve 'tehdit' suçlarından da suç kaydı bulunduğu öğrenilen C.Ş., Sakarya'ya getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan C.Ş., adliyeye sevk edildi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e Darp Olayında Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa

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