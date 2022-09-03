Sakarya haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Sakarya haberleri: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekiplerince 5 gün içersinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekiplerince 5 gün içersinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı. Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu operasyonları düzenlendi. 5 gün içerisinde düzenlenen farklı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; 23 kök Hint keneviri, 800 gram kubar esrar, 3 gram bonzai ve 3 bin 500 gram metamfetamin adı verilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadeleri sonrasında serbest bırakılan A.C., T.T., O.Y., S.S. ve M.A. isimli 5 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve temin etmek suçlarından işlem yapıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pamukova Sakarya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sakarya haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.