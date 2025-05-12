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Sakarya Geyve'de Tır Kazası: D-650 Ulaşıma Kapatıldı

Sakarya Geyve'de Tır Kazası: D-650 Ulaşıma Kapatıldı
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D-650 kara yolunda As Piliç'e ait tırın yan yatması sonucunda Bilecik istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler, kazaya müdahale ederek tırı kaldırdı ve yol temizlendikten sonra yaklaşık 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

D-650 kara yolunun Sakarya Geyve geçişinde yan yatarak Bilecik istikametini ulaşıma kapatan As Piliç'e ait tır, ekiplerin ummalı çalışması neticesinde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola savrulan tavuk yemlerinin ve tırdan akan yakıtın temizlenmesi sonrasında yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol ulaşıma yeniden açıldı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunun Geyve ilçesi Şerifiye Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen olayda, İ.B. (47) idaresindeki As Piliç'e ait 25 ton tavuk yemi yüklü 54 AEC 112 plakalı Mercedes marka tır, 54 RB 006 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yan yatarak Bilecik istikametini kapattı. Yaralanın olmadığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Tırın kaldırılması için bölgeye sevk edilen çekici, uzun uğraşlar neticesinde tırı bulunduğu yerden kaldırarak yol kenarına aldı. Yola savrulan tavuk yemlerinin ve tırdan akan yakıtın temizlenmesi sonrasında yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol ulaşıma yeniden açıldı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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