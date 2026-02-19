Haberler

Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 100 milyon liralık tefecilik faaliyetlerine karışan 7 şahsa yönelik gece görüş kameralı dronlarla gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde "doğrudan ödünç para vermek" suretiyle yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gece görüş kameralı dronlarla yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i adli kontrolle serbest kalırken 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan projeli çalışmalarda Geyve ilçesinde "doğrudan ödünç para vermek" suretiyle 100 milyonluk tefecilik olayına karışan 7 şüpheli, Özel Harekat Polisi ve gece görüş kameralı dronlarla yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira tutarında nakit para, tefecilik faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet boş senet, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 15 adet kartuş, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrolle serbest kalırken 2'si tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
