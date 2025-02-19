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Sakarya'da Oto Yıkamacıda Yangın Çıktı

Sakarya'da Oto Yıkamacıda Yangın Çıktı
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Hendek ilçesindeki oto yıkama dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu dükkan kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sebebiyle dükkan kullanılamaz hale geldi.

Bayraktepe Mahallesi Kamil Kamışoğlu Caddesi üzerinde 3 katlı binanın altında bulunan H.T.'ye ait oto yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin erken müdahalesi muhtemel facianın önüne geçerken dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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