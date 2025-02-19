Sakarya'da Oto Yıkamacıda Yangın Çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sebebiyle dükkan kullanılamaz hale geldi.

Bayraktepe Mahallesi Kamil Kamışoğlu Caddesi üzerinde 3 katlı binanın altında bulunan H.T.'ye ait oto yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin erken müdahalesi muhtemel facianın önüne geçerken dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA