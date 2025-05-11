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Sakarya'da Fındık Kırım Fabrikasında Yangın Çıktı

Sakarya'da Fındık Kırım Fabrikasında Yangın Çıktı
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Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangın devam eden söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çabalarını sürdürürken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ekiplerin mücadelesi ve yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Yangın, Adatepe Mahallesi'ndeki bir fındık kırım fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo bölümünün arka kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika içinde yangından zarar görmeyen ürünler çalışanlar tarafından başka bir yere sevk edilirken, itfaiye ekipleri cansiperane şekilde yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, yangın bölgesi havadan görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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