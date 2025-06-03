Sakarya'da Durdurulan Kamyonette 5 Ton Sağlıksız Deniz Midyesi Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde durumundan şüphelenilerek jandarma ekiplerince durdurulan kamyonetten 5 ton 400 kilogram resmi evrak ve veteriner sağlık raporu bulunmayan deniz midyesi çıktı. Araç sahibi ve sürücüsüne ise trafik kanunları ve su ürünleri kanunları gereğince ayrı ayrı toplamda 62 bin 363 lira ceza kesildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma ekipleri, Ankara istikametinde durumundan şüphelendikleri kamyoneti Hanlıköy Mahallesi mevkiinde durdurdu. Yapılan aramada, yaklaşık değerinin 3 milyon TL olduğu değerlendirilen 5 ton 400 kilogram ağırlığında, 380 çuval deniz midyesi ele geçirildi. Yapılan inceleme neticesinde ürünlerin herhangi bir resmi evrak ve veteriner sağlık raporunun olmadığı, sağlıksız bir şekilde taşıma yapıldığı tespit edildi. Araç sahibi ve sürücüsüne karayolları taşıma kanunu çerçevesinde 24 bin 593 TL, su ürünleri kanununun belirli maddeleri gereğince Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 37 bin 770 TL ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler ise usulüne uygun bir şekilde imha edildi. - SAKARYA