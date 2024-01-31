Sakarya'da Buzlanma Nedeniyle Kaza

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle birlikte Sakarya'da yollarda oluşan buz tabakaları birçok aracın kaza yapmasına sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerimde kar yağışı etkisini sürdürürken, şehir içinde eksi derecelere kadar düşen sıcaklık, yollarda buzlanmalara sebep oluyor. Bu çerçevede, D-020 kara yolunda soğuk hava sebebiyle oluşan buz tabakaları birçok aracın kaza yapmasına sebep oldu. Maddi hasarlı kazalara ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA