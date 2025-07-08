Sakarya'da Araç Teslim Etmeyen Firmaya Jandarma Operasyonu

Sakarya'da Araç Teslim Etmeyen Firmaya Jandarma Operasyonu
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Kocaali'de araçları sahiplerine teslim etmediği iddia edilen firmaya jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Birçok şikayet alınmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde satışını yaptıkları araçları, sahiplerine teslim etmedikleri iddia edilen firmaya jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali'de kurulan ve İstanbul'da da şubesi bulunan özel amaçlı araçlar üretim merkezine sabah saatlerinde jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Anlaştığı vatandaşların araçlarının içini özel dizayn yapan ve aynı zamanda araçta satan firma iddiaya göre farklı şehirlerden birçok kişiye araçlarını teslim etmedi. Araçları proforma fatura üzerinden, noter olmaksızın satış yaptığı öne sürülen firma hakkında son dönemde parasını aldığı halde araçları teslim etmediği yönünde şikayetler yapıldı. Artan şikayetler üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firmaya jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Konu ile alakalı süreç devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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