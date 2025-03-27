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Sakarya'da 370 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt yakalandı: 2 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde iş yerine ve bir tıra yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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