Sakarya'da 1,5 Milyonluk Sahte Kaşar Peyniri Operasyonu

Sakarya'da 1,5 Milyonluk Sahte Kaşar Peyniri Operasyonu
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sağlıksız şartlarda üretilen 5 ton sahte kaşar peyniri jandarma ve tarım ekipleri tarafından ele geçirildi. Usulsüz üretim yapan işletmeye 210 bin TL ceza kesildi.

Sakarya'da 1,5 milyonluk sahte kaşar peyniri operasyonu

İşletmenin camlarını karartıp üretimi gizlemeye çalıştılar, jandarmadan kaçamadılar

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde merdiven altı bir tesiste sağlıksız şartlarda üretildiği tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte kaşar peynirine jandarma ve tarım ekipleri tarafından el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan ürünlerin, son kullanma tarihi geçmiş peynirlerin yeniden işlenmesiyle üretildiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz üretim yapıldığına dair ihbar üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli işletmenin, faaliyetlerini gizlemek için camlarını kararttığı, mal giriş-çıkışlarını gece saatlerinde yaptığı tespit edildi. 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30 sularında Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda, onaysız şekilde üretim yapan işletmede piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi. İncelemelerde, üretimde süt yerine piyasadan toplanan son kullanma tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerinin eritilip yeniden kalıplanarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Eldivenli peynir şikayeti şüpheliyi ele verdi

Skandalın geçmişinin ise Mart 2025'e uzandığı öğrenildi. Alo Gıda 174 hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı yönündeki şikayetin ardından başlatılan araştırmada, söz konusu ürünün aynı işletmede üretildiği tespit edildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız üretim yapan işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen tüm ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu. Şüpheli şahsın daha önce de benzer suçlardan birçok sabıka kaydının bulunduğu, defalarca idari para cezası aldığı ancak mal varlığı bulunmadığı için cezaların tahsil edilemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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