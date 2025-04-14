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Sakarya'da 1,5 Milyon Liralık Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan toplam 1.173 kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

1,5 milyon liralık kaçak parfüm ele geçirildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında, piyasa değeri 1,5 milyon lira olan bin 173 kaçak parfüm ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Serdivan ilçesinde yaptığı yol kontrol denetimlerinde bir minibüs durduruldu. Minibüste piyasa değeri 1,5 milyon lira olduğu değerlendirilen muhtelif markalara ait bin 110 kaçak parfüm ve 63 kaçak vücut losyonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olaya ilişkin H.G.isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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