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Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi

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Adana'da sahte kadın doktorun muayenehanesine düzenlenen operasyonda 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL ve çok miktarda altın ele geçirildi. Sahte doktor tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. isimli kadının sahte doktorluk yaptığı ve muayenehanesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı.Yapılan operasyonda sahte doktor N.A. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Muayenede yapılan arama çalışmalarında 971 tıbbi ilaç, 26 bin dolar, 20 bin TL, 10 hasta defteri ve çok miktarda altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte doktorun muayenehanesine baskın: Çok sayıda ilaç ve para ele geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Pardon sahte diplomalı imiş. Önceki yorumum yok hükmündedir saygılar

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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Millet diplomalı eşkiya olmuş. Nerde gitti bu saygın insanlar. Biz toplum olarak bir yerlerde hata ediyoruz ama nerde. Bu işin sonu pek iyiye gitmiyor ey devleti yönetiyorum zannedenler!…Artık devlet otoritesini sağlayacak bir mekanizma kurmanız lazım.

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