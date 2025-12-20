Büyükçekmece ve Esenyurt'ta sahte altınlarla kuyumcuları dolandıran kadın yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı kuyumcuya giderek sahte altın bozduran 22 yaşındaki kadın Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre farklı günlerde iki ayrı kuyumcuya giderek 68 bin 500 TL ve 38 bin TL karşılığında sahte altın zincir ve kolyeyi bozduran 22 yaşındaki kadın S.Ö.'yü polis ekipleri şikayet üzerine takibe aldı. S.Ö. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir binadan çıkarken kıskıvrak yakalandı. Kadın şüpheli gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi'ne götürülürken benzer suçlardan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. - İSTANBUL