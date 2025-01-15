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Sahte alkol soruşturmasında 2 kişi adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da 19 kişinin ölümüne neden olan sahte alkol soruşturması kapsamında, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İki kişi sahte alkol üretimi ve dağıtımından tutuklandı. Ayrıca, Türkmenistan uyruklu bir çift de gözaltına alındı.

Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da 19 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere başta olmak üzere sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırılırken, 19 kişi de hayatını kaybetti. Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'te bir tekel bayisinde sahte alkol ürettikleri iddia edilen Aydın A. ve Mehmet K. şüpheli olarak ekiplerce gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın A. ve Mehmet K.'nın ürettiği sahte alkolden tedarik eden ve kendi yakınlarına sattıkları iddia edilen Türkmenistan uyruklu olan karı koca Agashan O. ve Amangül D. şüpheli olarak Fatih'te gözaltına alındı.

Karı koca adliyeye sevk edildi

Agashan O. ve Amangül D. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin burada ekiplere verdiği ilk ifadesinde, cezaevine gönderilen Aydın A. ve Mehmet K.'dan sürekli sahte alkol aldıklarını ardından kendi yakınlarına sattıklarını ve daha önceden kimsenin zarar görmediğini söyledikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlana şüpheli çift Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Sahte alkol soruşturmasında 2 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - 3.Sayfa
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