Rusya, Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.

Türkiye'nin birçok ilinde can ve mal kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek ekipleri gönderilmeye devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı gündüz saatlerinde gönderilen arama kurtarma ekiplerine ek olarak akşam saatlerinde yeni ekiplerin yola çıktığını açıkladı. Bakanlık ayrıca deprem bölgelerine kurulması için sahra hastanesi gönderiminin de gerçekleştirildiğini duyurarak, "Depremzedelere doğrudan afet bölgesinde yardım sağlamak amacıyla Türkiye'ye hava yoluyla taşınabilen bir sahra hastanesi gönderildi. Hastanede çalışan 40'tan fazla uzman nitelikli tıbbi yardım sağlayacak" denildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye gönderilen ekiplerin havaalanlarından yola çıkışlarına ve uçaklarla yardım paketlerinin gönderilmesine dair görüntüler de yayınladı. Bakanlık Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye de kurtarma ekiplerinin yanı sıra insani yardım malzemelerinin gönderildiğini duyurdu. - MOSKOVA