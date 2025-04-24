Rus Turistler Amasra'da Tarihi ve Doğayı Keşfediyor

Rus turistler Amasra'ya doyamıyor

BARTIN - Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon seferine giderken gördüğü ve Çeşm-i Cihan (dünyanın göz bebeği) olarak nitelediği Bartın'ın Amasra ilçesi Rus turistlerin de en gözde turizm mekanları arasında yer alıyor. Kruvaziyer ile 2022 yılının Ağustos ayında ilk kez tanışan Amasra'ya, son 33 ayda düzenlenen 66 gemi seferi ile toplam 81 bin 995 turist giriş yaptı.

Çeşm-i Cihan Amasra ilçesine 2022 yılı Ağustos ayında seferlerine başlayan Astoria Grande gemisi, Rusya'dan Türkiye'ye 33 ayda gerçekleşen 66 seferde toplam 81 bin 319 kişiyi ilçeye getirdi. 2025 yılında düzenlenen 7 seferde 5 bin 897'si yolcu, 3 bin 45'i gemi porsoneli olmak üzere 8 bin 942 kişinin ziyaret ettiği Amasra'ya bugün gerçekleşen son seferde ise 700 Rus turist, 448 mürettebat ile birlikte toplam 1148 kişi geldi.

Amasra'nın tarihi sokaklarını, sahilini gezen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik mekanları da görerek, sık sık fotoğraf çekiliyor. Bazı kafileler ise Amasra gezisinin ardından tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesini de görüyor.

Doyamadan ayrılıyorlar

Amasra'nın muhteşem doğasını beğenen Rus turistler, tarihi, gastronomisi, sessiz ve huzurlu yapısı nedeniyle ilçeye doyamadan ayrılıyor. Bazı Ruslar, tekrar tekrar bölgeye gelirken, bazıları da yeniden gelmek hedefiyle mutlu bir şekilde ilçeden ayrılıyor. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı Astoria Grande ile Amasra'ya gelen yolcu sayısı katlanarak artıyor.