Rus Saldırısı: DTEK Madeninde 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 146 İşçi Mahsur Kaldı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait bir kömür madenine düzenlediği saldırıda 1 işçi hayatını kaybederken, 146 işçi toprak atında mahsur kaldı.

Rusya, Ukrayna'da kömür madenini hedef aldı. Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinde Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait bir kömür madenine düzenlenen saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı ve 146 işçi toprak atında mahsur kaldı.

DTEK tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı, işletmenin binalarına ve ekipmanlarına zarar verdi, bu da elektrik kesintisine yol açtı. O sırada 146 madenci yer altındaydı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Ukrayna Serbest Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Mykhailo Volynets ise madencilerin tamamının kurtarıldığını söyledi. - DONETSK