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Rize'de kaybolan kadın için arama çalışmaları devam ediyor

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde dalgaların getirdiği odunları toplamak isteyen kadın, dalgalar arasında kayboldu. Arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım günü sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlatıldı. Bekar'ın arama çalışmaları 8. gününde de sabahın erken saatlerinde başladı. Havadan, karadan ve denizden süren arama çalışmalarında kaybolan kadına dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına helikopterler de destek veriyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardeşen Rize Olaylar 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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