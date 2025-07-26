Rize'de Çay Dolusu Kamyonda Tehlikeli Seyahat

Rize'de Çay Dolusu Kamyonda Tehlikeli Seyahat
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay bezleriyle dolu bir kamyonun kasasında seyahat eden 8 kişi, tehlikeli yolculuklarıyla görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Olay, yolda başka bir araç tarafından kaydedildi.

Rize'de çay dolu bezlerle dolu kamyonun kasasında seyahat eden 8 kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Olay Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Çayını toplayan henüz kimliği belirlenemeyen çay müstahsili, topladığı çayları çay bezlerine doldurdu. Tıka basa dolu çay bezlerini kamyona yükledi ve çay toplama işçisi olduğu düşünülen 8 kişi de aynı şekilde kamyonun kasasına çıktı. Karadeniz Sahil Yolu'nda çay dolu bezlerin yüklü olduğu kamyonun kasasında seyahat eden 8 kişi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tehlikeli yolculuk ise yolda seyahat eden başka bir aracın içerisinden anbean kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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