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Rize'de Antrenman Sırasında Kalp Krizi Geçiren Futbolcu Hayatını Kaybetti

Rize'de Antrenman Sırasında Kalp Krizi Geçiren Futbolcu Hayatını Kaybetti
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Fındıklı Masterler Futbol Kulubü'nün 57 yaşındaki oyuncusu Fethi Köse, antrenman esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de Fındıklı Masterler Futbol Kulubü'nün 57 yaşındaki oyuncusu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Fındıklı ilçesi stadyumunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fındıklı Masterler Futbol Kulubü oyuncaları antrenman yaptığı sırada Fethi Köse rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Köse için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Stada gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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