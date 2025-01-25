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Restoranları Kurşunlayarak Şantaj Yapan Çete Operasyonu

Restoranları Kurşunlayarak Şantaj Yapan Çete Operasyonu
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Sultanbeyli, Sancaktepe ve Pendik'te aynı işletmeye ait restoranları kurşunlayarak 15 milyon lira talep eden 6 kişilik çete gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyede yakalanan çete lideri de dahil olmak üzere tutuklandığı belirtildi.

Sultanbeyli, Sancaktepe ve Pendik'te aynı kişiye ait restoranları kurşunlayarak işletme başına 5 milyon lira talep eden 6 kişilik çete gözaltına alındı. Çete başı olduğu öğrenilen şahıs ise şüphelilerin çıkarıldığı mahkemeyi takip etmek için geldiği Anadolu Adliyesi'nde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işletmeleri kurşunladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de bulunan aynı şahsa ait 3 lokanta birer gün aralıklarla kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay sonrası şüpheliler işletme sahibini arayarak, "Biz size ceza kestik. Dükkan başına 5 milyon lira, toplamda 15 milyon lira para istiyoruz" dedi. İşletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrası ele geçirilen güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin taksiye binerek olay yerine yakın yerlerde indikleri, yaya olarak işletmelere gelip ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçtıkları ardından birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen otomobillerle uzaklaştıkları görüldü.

120 saat görüntü izlendi

Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde çevreden temin edilen 120 saat görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Anadolu Adliyesi Örgütlü Suçlar Savcılığından alınan izinle tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen A.E.(21), B.P.(20), K.A.S.(19), K.G.(15) ve H.A.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden yaşları küçük olan K.G. ve H.A. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, diğer 3 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler talimatın yurt dışından geldiğini söyleyerek, Türkiye'de kendileriyle irtibat kuran bir kişinin ismini polislere verdi.

Çete lideri adliyede yakalandı

Adliye binasında ifade için bekleyen şüphelilerin yanında bulanan Gasp Büro Amirliği ekipleri, giriş kapısında şüpheli bir şekilde bekleyen iki kişiyi fark etti. Yapılan incelemede bu kişilerden birinin operasyon kapsamında aranan ve çete lideri olduğu iddia edilen Y.E.E. (25) olduğu belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen ekipler kaçmaya çalışan şüpheliyi yanında bulunan M.A.ile (25) birlikte yakaladı. Yapılan soruşturma kapsamında haklarında 'Örgüt kurmak ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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