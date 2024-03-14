Üye Girişi
Haberler

Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

2017 yılında DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina gece kulübünün işletmecisi olan Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi. Şirketin 3 milyon liraya yakın işçilik alacağı bulunuyordu ve bu borçların tahsil edilmesi için işçilerin avukatı tarafından dava açıldı. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi.

2017 yılında 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina gece kulübünün işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas kararı verildi.

3 MİLYON LİRAYA YAKIN BORCU BULUNUYORDU

Ünlü gece kulübü Reina'da 2017 yılında DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı. Olay sırasında mekanın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketiydi. Antik Turizm şirketinin işçilik alacaklarıyla ilgili 3 milyon liraya yakın bir borcu bulunuyordu.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Borçların tahsil edilmesi için işçilerin avukatı tarafından dava açıldı. Dava süresince işçilerin alacakları tahsil edilmedi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 11 Mart Pazartesi günü görülen davanın 6. duruşmasında davalı Mehmet Koçaslan'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddederek kararını açıkladı.

Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti

"İFLASINI GEREKTİRECEK BİR SEBEP YOKTUR"

Davalı Mehmet Koçaslan'ın avukatı duruşmadaki beyanında, "Eğer reddi hakim talebimiz red olunacaksa, önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz, davalı iyi niyetle borçlarını ödemektedir. Kesinleşen dosyaya ödemiştir. İflasını gerektirecek bir sebep yoktur. Dosyayı ödemeye hazırız, gerekçeleri kararların birçoğu tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bir dosya istinaftadır. Gerekçeli kararlar tebliğ olunduğu taktirde de gerekenler yapılacaktır" dedi.

İFLAS KARARI VERİLDİ

Ünlü gece kulübü Reina'nın işletmeciliğini yapan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında kararını açıklayan İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli? Şerafettin Yiğit kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kocaköy Belediye Başkan adayı Şerafettin Yiğit kaç yaşında, nereli? Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Haydar Volkan Haytaoğlu kimdir? Memleket Partisi Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Haydar Volkan Haytaoğlu kaç yaşında, nereli? Mesut Çamaçıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Edremit Belediye Başkan adayı Mesut Çamaçıkan kaç yaşında, nereli? Kadir Tatık kimdir? CHP Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık kaç yaşında, nereli? İsmail Ericek kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Dursunbey Belediye Başkan adayı İsmail Ericek kaç yaşında, nereli? Hüseyin Oprukçu kimdir? MHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu kaç yaşında, nereli? Mesut Gömceli kimdir? Memleket Partisi Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı Mesut Gömceli kaç yaşında, nereli? Osman Kılıç kimdir? CHP Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title