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Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın

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Adana'da gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsız olan bir grup kadın, "Ramazanda edepsizlik yapmayın" diyerek evlerinin altındaki spor salonuna çöp döktü. Salon görevlileri ve kadınlar yaşanan tartışmanın ardından karşılıklı şikayetçi oldu.

GİYİMLERİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Yaşar Baydoğan Caddesi'nde meydana gelen olayda evlerinin altındaki spor salonundan gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsız olan bir grup kadın, salon görevlileriyle tartıştı.

"RAMAZANDA EDEPSİZLİK YAPMAYIN"

"Ramazanda edepsizlik yapmayın, apartmanın huzuru kalmadı" diye tepki gösteren kadınlar, iş yerinin içine ve çevresine çöp döktü. Yaşananlar, salondakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar, polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Spor 3.Sayfa Kadın Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (9)

haber kaplanı:

Ortada bir edepsizlik var ama bu edepsizliği yapan salon görevlileri veya salona spor yapmaya gidenler değil.

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Tolga Tplg:

Doğru söylemişler kimseyi rahatsız edemezler.

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Oytun Ulu:

Milletin birbirine saygısı kalmamış… bu kutsal ramazan ayında bile… her yer kavga, her yer gürültü.

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Ali :

Edepsizlik, çöpü o ekmek teknesine dökenlerin yaptığıdır. Bir insan ibadetini yaparken kendini neden bu kadar satar. İbadet kul-Allah ilişkisidir. Bu kadar olur.

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zırzop:

Spor salonun içinde olur eğer dışarı çıkıp insanları rahatsız ediyorlarsa vatandaş haklı olabilir, ama salon içindeyse herşey teyze boşa kızmış

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CAN:

senin karın ağrın belli

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Mehmet Vatandaş:

Tiplerine bakınca O spor salonunu asıl kendilerinin değerlendirmesi gerektiği ortada ha bire yemiş yatmışlar:))

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YILDIRAY YILDIRIM:

ülkeyi getirdiğiniz hale bakın. herkesi birbirine düşman ettiniz. BİR olalım dediler bir bir ayırdılar böldüler toplumu

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MEHMET EMİN BİRGÜL:

yazık bunu yapmakla dahada uzaklaştırırsın tutuğun oruç yaptığın işle uğuşmuyor milletin hakkına girmişsin yerlere çöp dökmek nedir Allah için gidersin güzel uslüpla uyarır sonra kolluk kuvvetini çağırırsın

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