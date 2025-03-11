Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor
Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor? Sürpriz anlaşma kulisleri salladı

Ankara, SDG-Suriye anlaşmasına nasıl bakıyor?
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Ramazan'da Gıda Güvenliği Denetimleri Artırıldı

Ramazan'da Gıda Güvenliği Denetimleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ramazan dolayısıyla gıda güvenliği denetimleri yoğunlaştırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, market ve gıda üretim yerlerinde hijyen ve sağlık kontrolleri yaparak tüketici sağlığını korumayı hedefliyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ramazan dolayısıyla gıda güvenliği denetimleri sıklaştırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla market, kasap, fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Gıda Kontrol Görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin sağlık açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı ve üretim süreçlerinin güvenilirliği titizlikle incelendi. Özellikle Ramazan ayında sıkça tercih edilen "Ramazan Paketi" adı altındaki gıda ürünleri de denetim kapsamına alındı. Paketlerdeki gıdaların son kullanma tarihleri, saklama şartları ve içerik bilgileri kontrol edilerek tüketici sağlığının korunmasına yönelik önlemler alındı.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşlara alışveriş yaparken güvenilir gıda tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hijyen standartlarına uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ankara, SDG-Suriye anlaşmasına nasıl bakıyor?
img

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
img

Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı

Devlet başkanı 7 bin polisin katıldığı operasyonla yakalandı
Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.