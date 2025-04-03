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Portekiz'de Yolsuzluk Soruşturması: Kamu Kurumlarına Baskın

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Portekiz polisi, 2017-2025 yılları arasında bilişim teknolojisi hizmetleriyle ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında Merkez Bankası'nın da bulunduğu çeşitli kamu kurumlarına operasyon düzenledi. 75 farklı noktada aramalar yapıldığı bildirildi.

Portekiz'de polis, yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Merkez Bankası'nın da bulunduğu çeşitli kamu kurumlarının ofislerine baskın düzenledi.

Portekiz polisinden yapılan açıklama, 2017-2025 yılları arasında bilişim teknolojisi hizmetlerinin satın alınmasıyla ilgili başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı kamu kurumlarının ofislerine operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Başkent Lizbon, Porto ve Braga'da evlerde, şirketlerde ve kamu kurumlarında 75 arama yapıldığı, aramaların üst düzey kamu görevlilerini değil, çalışanları hedef aldığı aktarıldı. Operasyonun kamu kurumları ile özel bir şirket tarafından bilişim teknolojileri alanında hizmet alımına ilişkin yapılan işlemlerde belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, bilgisayar dolandırıcılığı, sübvansiyon dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama yapıldığı şüphesiyle düzenlendiği belirtildi.

Arama yapılan kurumlar arasında Portekiz Merkez Bankası ve Portekiz Su İdaresi'nin (EPAL) de yer aldığı öğrenildi. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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