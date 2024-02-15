Polonya'da Rusya adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi tutuklandı

Polonya'da Rusya adına casusluk yapmakla ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeyi planlamakla suçlanan bir kişi tutuklandı.

Polonya'da Rusya adına casusluk yaptığı şüphesiyle bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı. Polonya İç Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Ajansı, Rus gizli servisleri adına hareket eden bir Ukrayna vatandaşının Wroclaw'da stratejik öneme sahip altyapı unsurlarının yakınında bulunan tesisleri ateşe vermeyi planladığına dair bilgi aldı" denildi.

Şüphelinin, üzerinde ve bavulunda sabotaj planlarına dair kanıtlar bulunduğu açıklandı. 31 Ocak'ta gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece 3 ay tutuklu kalmasına hükmedilirken, suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. - VARŞOVA