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Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

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Esenyurt'ta polisten kaçan şüphelilerin kullandığı araç, pastaneye çarptı. Olay yerinde 50 bin dolar ve iki ruhsatsız silah bulundu. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İstanbul Esenyurt'ta polis uygulamasından kaçan araç, pastaneye girdi. Kaza sonrasında 2 şüpheli kaçarken, araçtan iki adet ruhsatsız silah ve yaklaşık 1 milyon 900 bin değerindeki 50 bin dolar para çıktı. Şahısların olay yerinden kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Polisten kaçıp pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

POLİSTEN KAÇARKEN ARAÇLA PASTANEYE GİRDİLER

Olay, 14.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre polis uygulamasında "Dur" ihtarına uymayan iki şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçla pastaneye girdi.

Polisten kaçıp pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı

ARAÇTAN PARA İLE SİLAH ÇIKTI

Kazanın ardından 2 şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, araçta iki adet ruhsatsız silah ve 1 milyon 900 bin değerindeki 50 bin dolar para çıktı. İşyerinde maddi zarar oluşurken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

ulan para ?? silah neler oluyor Esenyurt ta tövbe tövbe

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