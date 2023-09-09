Parkta yaralama ve yağma yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir parkta meydana gelen yağma ve kasten yaralama olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykent Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen yağma ve kasten yaralama olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yağma ve kasten yaralama olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP