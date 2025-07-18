Park Kavgası: Boksör, Esnafı Dükkanında Darbetti

Park Kavgası: Boksör, Esnafı Dükkanında Darbetti
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir boksör, kız arkadaşının yanlış park ettiği nedeniyle uyarıldığı esnafı dükkânında darbetti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boksör olduğu öğrenilen bir kişi, kız arkadaşıyla yanlış park etmesi sebebiyle tartışan esnafı, dükkanında darbetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde aracını diğer araçların çıkamayacağı şekilde park eden kişi, uzun zamandır aracını güzergahtan almadı. Polis ekiplerine durumun bildirilmesinin ardından aracın başına gelen sürücü, bölge esnafı Ünal A. tarafından uyarıldı. Aracını düzgün park etmesi uyarısında bulunulan sürücü, esnaf Ünal A. ile tartışarak olay yerinden ayrıldı.

Duyarsız sürücünün durumu, sevgilisi olduğu iddia edilen Emir G.'ye aktarmasının ardından, boksör olduğu öğrenilen Emir G. olay yerine geldi. İş yerini basan Emir G., 55 yaşındaki esnaf Ünal A.'ya yumruk attı. Sonrasında tartışma büyürken, bölgedeki esnaflar da duruma müdahale ederek, ikiliyi ayırdı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

"Seni yaşatmayacağım"

Öte yandan boksör olduğu öğrenilen Emir G.'nin Ünal A.'ya hakaretler savurarak "Seni yaşatmayacağım" diyerek küfür ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ünal A. kendisini tehdit ederek, küfürler eden Emir G.'den şikayetçi oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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