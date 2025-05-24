Paravan Şirketlerle 926 Milyon TL Dolandırıcılık: 24 Şüpheli Tutuklandı

Paravan Şirketlerle 926 Milyon TL Dolandırıcılık: 24 Şüpheli Tutuklandı
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Paravan Şirketlerle 926 Milyon TL Dolandırıcılık: 24 Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'da paravan şirketler aracılığıyla 926 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 24 kişi tutuklandı. 49 şüpheli tespit edildi, birçok dijital materyal ve silah ele geçirildi.

Paravan şirketler aracılığıyla 926 milyon TL dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli tutuklandı.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibiyle yürütülen operasyonda, paravan şirketler üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 1222 vatandaşı dolandırdığı belirlenen suç örgütüne mensup 49 şüpheli tespit edildi.

Özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, ekipler bazı adreslere koçbaşıyla kapıları kırarak adreslere girdi.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 adet ruhsatsız tabanca, 107 adet fişek ile paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 41 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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