Pamukkale'de Amatör Lig Maçında Kavga: Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki amatör lig maçında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden polis ekibi biber gazıyla müdahale etti. Sahadaki görevliler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan polis, kendisine yönelen herkesi biber gazıyla uzaklaştırdı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Akvadi Stadı'nda oynanan 1. Amatör Lig maçı olan Gökbörügücüspor-Pamukkalespor mücadelesi sırasında yaşandı. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Saha kenarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayı ayırmak için sahaya girdi. Ancak iddialara göre, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında Gökbörügücüspor futbolcularına orantısız güç uygulandığı ve bazı oyuncuların biber gazından etkilendiği belirtildi. Olayın ardından saha içinde büyük panik yaşanırken, futbolcular ve teknik ekip uzun süre gazdan etkilenen arkadaşlarına yardım etmeye çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıyan o anlarda, polis memurunun oyuncuları ayırdığı, daha sonra kendisini sakinleştirmeye gelen teknik ekipteki kişilere ise biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor. Polis memuru kendisine yönelen herkese biber gazı sıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Maç, olaylar nedeniyle bir süre durdu. Tribünlerdeki seyirciler de müdahaleye tepki gösterdi. - DENİZLİ