Palu'da Zabıta Ekiplerinden Market, Fırın ve Kasap Denetimi

Elazığ'ın Palu ilçesinde zabıta ekipleri, market, fırın ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

Elazığ'ın Palu ilçesi genelindeki market, fırın ve kasaplara zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, market raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerini, etiket ve kasa fiyatlarının uyumunu titizlikle kontrol ederek, vatandaşların sağlığını ve haklarını koruma çalışmalarına devam ediyor. Yapılan denetimlerde özellikle vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek tarihi geçmiş ürünlere karşı hassasiyet gösterildi. Ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı kontrol edilerek, muhtemel fiyat oyunlarının önüne geçilmeye çalışıldı. - ELAZIĞ