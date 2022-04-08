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Oyuncak motorun içinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oyuncak motorun içinden uyuşturucu çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde narkotik köpeği Coco'nun da katıldığı operasyonda oyuncak motorun içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Oyuncak motorun içinden uyuşturucu çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde narkotik köpeği Coco'nun da katıldığı operasyonda oyuncak motorun içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda K.K. ve S.T. isimli şahıs birlikte yakalandı. Yapılan aramalarda S.T. isimli şahsın çocuğuna ait olan oyuncak motor içerisinde üç parça halinde 46,58 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden aramalarda, hassas terazi, metamfetamin ile karıştırılmış içecek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıstan K.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, S.T. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyuncak motorun içinden uyuşturucu çıktı

Oyuncak motorun içinden uyuşturucu çıktı

Oyuncak motorun içinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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