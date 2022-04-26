Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, eşi torununa sarılarak ağladı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde evine giderken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine koşan eşi ve torunu ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Manavgat ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Cengiz Topel Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; S.K. idaresindeki 07 LIK 12 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evine gitmekte olan Gülizar Tırkaz (65) çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden kadının eşi Mustafa Tırkaz ve torunu birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa