Otobüsün bozuk para kasasını çalan 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye otobüsüne ait olan bozuk para kasasını çalan 3 kişi ekipler tarafından yakalandı.

İlçenin Kapalı Pazar yerinde hizmet veren belediye otobüsünün bozuk para kasasını çalan 3 kişiyi arama çalışmaları sonuç verdi. Yaşları 17, 19, ve 21 olan 3 şahıs Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı titiz çalışması sonucunda yakalandı. Polis tarafından ifadeleri alınan 3 şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslar sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa